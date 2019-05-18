وزير المالية اللبناني: موازنة 2019 ستسجل عجزا دون 9%

قال وزير المالية علي حسن خليل قوله اليوم إن مسودة موازنة 2019 ستسجل عجزا دون نسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أنه قد يقل عن 8.5 بالمئة.

وأدلى الوزير بالتصريحات خلال نقاش مع صحفيين. وسجل عجز ميزانية العام الماضي 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير قوله إن من المفترض أن تختتم المناقشات الحكومية بشأن مسودة الموازنة غدا الأحد.

ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يسجل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.