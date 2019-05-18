أمريكا قد تقلص بعضا من القيود المفروضة على هواوي

قالت متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إن الوزارة قد تقلص قريبا القيود المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لهواوي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة بحسب سكاي نيوز.

وأضافت المتحدثة أن الوزارة قد تصدر قريبا ترخيصا عاما مؤقتا لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من هواوي فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.

وقالت المتحدثة إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة وسيستمر 90 يوما.

وكانت وزارة التجارة قد أضافت هواوي يوم الخميس إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأميركية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في المناطق التي بها عدد قليل من السكان مثل وايومنغ وشرق أوريغون والتي قامت بشراء معدات للشبكات من هواوي في السنوات الأخيرة.