الحمام الزاجل يقاسي الأمرين في سباقات الفلبين

تمتد الرحلة على 600 كيلومتر ويهلك خلالها 90 % من المشاركين بسبب التعب والحر والموج وحيوانات قانصة لا ترحم... سباق ماك آرثر للحمام في الفيليبين وهو الأطول في البلاد، يصيب مربي هذه الطيور بالتوتر كذلك. ويتعرض هذا السباق لانتقادات جمعيات رفق بالحيوان بسبب نفوق عدد كبير من الطيور خلاله يضاف إلى ذلك تلك التي يلقى القبض عليها لكي يعاد بيعها بطريقة غير شرعية. ويقول خايمي ليم وهو أشهر مربي الحمام في البلاد "بالمقارنة مع أوروبا والولايات المتحدة لدينا الكثير من الحيوانات القانصة هنا والكثير من الأشخاص الذين يصطادون هذه الحيوانات". ويضيف صاحب الامبراطورية العقارية هذا البالغ 68 عاما "تنصب الشباك في الجبال للقبض على الطيور. إنها مشكلة كبيرة". وقد تصل قيمة الحمام الزاجل الذي يستخدم في السباقات إلى آلاف الدولارات. لكن بعض التجار غير الشرعيين يعيدون بيع الطيور التي يلقون القبض عليها بسعر 14 دولارا أحيانا فقط، على ما يؤكد ليم. وهذه هي ضريبة النجاح في هذا النشاط الذي يحظى بشعبية واسعة في الفيليبين التي تضم ما لا يقل عن 300 ناد فيها آلاف الأعضاء. وتقليد سباقات الحمام الزاجل متجذر في بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا وهو يعود إلى القرن التاسع عشر. وكان بدأ يسجل تراجعا قبل أن يضفي عليه الآسيويون زخما جديدا في بعض المناطق. وتلقى السباقات في الهند وتايوان والصين رواجا.

في مارس دفع مستثمر صيني مبلغا قياسيا قدره 1.25 مليون يورو خلال مزاد علني لشراء طير حمام زاجل مشهور في مجال السباقات يدعى "آماندو" تلقى تدريبه في بلجيكا. وترى ماري غرايس سان خوسيه (38 عاما) من حي توندو الفقير في مانيلا أن شعبية وسيلة الترفيه هذه عائدة إلى كونها في متناول الجميع. وتؤكد لوكالة فرانس برس "المهم هو القدرة على توفير الطعام لها. قد لا نقدر على تقديم ما يقدمه الأثرياء لها لكن هذا ليس بالأمر المهم". ويقول إيدي نوبل المسؤول في نادي "ميترو مانيلا" لمربي الحمام الذي يضم نحو ألف عضو، السبب الأول لشعبية هذه السباقات هو الافتتان "بموهبة هذه الطيور الهائلة في التعرف على طريقها". وهي موهبة لم يقدر العلم بعد على تفسيرها بشكل ملموس لكنه قد يكون مرتبطا بتلفقها لحقول الأرض المغناطيسية وقدرة هذه الطيور على الاستفادة منها لمعرفة وجهتها. ويشكل الكسب المادي أيضا حافزا لبعض مالكي هذه الطيور. ويوضح نوبل لوكالة فرانس برس "إن إمكانية المراهنة عبر الانترنت تدخل في الاعتبار أيضا". وخلال سباق ماك آرثر تخضع هذه الطيور لاختبار قاس. ويوضح ويلسون تشوا مدير هذا السباق الذي يقام أواخر آذار/مارس وينطلق من ماك آرثر على جزيرة لييتي في وسط الفيليبين وينتهي في ضاحية مانيلا "في أفضل الحالات تكمل 10 % من الطيور المشاركة" السباق. ويضيف "نعتبر أن 50 إلى 70 % من الطيور يقع في الشباك أو يقتل أو يقع ضحية حيوانات قانصة".

ولتجنب أن ينصب التجار غير الشرعيين شباكهم يبقى موعد انطلاق السباق سريا لأطول مدة ممكنة على ما يوضح ليم. وقد انطلق السباق هذه السنة في 30 مارس. وينفق غالبية الحمام جراء التعب المرتبط بالحر في الفيليبين أو تنفق في البحر أو جراء العواصف. وتقطع أسرع هذه الطيور مسافة السباق بحوالى عشر ساعات. وما أن يعود الطير إلى الديار سالما، على صاحبه أن يأخذ الشيفرة الموضوعة على إحدى قوائمه والاتصال بالمنظمين الذين يمكنهم عندها أن يضعوا التصنيف النهائي. وتقول آشلي فرنو من جمعية "بيتا" للدفاع عن الحيوانات إن أكثر الضحايا تقع خلال ثلاثة أجزاء من السباق فوق البحر. وتضيف في تصريح لوكالة فرانس برس "ما من جانب رياضي أبدا في إرغام حيوانات على المجازفة بحياتها والنفوق أحيانا لكي يفوز الشخص بجائزة ولقب وبالمال". وتفيد أن الحمام لتجنب الهواء يحلق بالقرب من سطح مياه البحر فتجرف الأمواج الكثير منها. ويؤكد مربو الحمام أنهم لا يستهترون بالمخاطر المحدقة بالطيور مشددين على أن وطأة انتظار عودتها لا تطاق في غالب الأحيان. وتقول سان خوسيه "قد تستغرق العودة أحيانا بضعة أيام لكنها تعود إلا في حال وقعت في الشباك". وقد اختبرت هذا الأمر شخصيا إذ إن طيري حمام من التي أطلقتها في سباق ماك آرثر الأخير لم يعودا.