الصفوف الطويلة تعود من جديد لمحطات الوقود في فنزويلا

اصطف سائقو السيارات الذين استبد بهم الغضب لساعات في محطات الوقود في عدة مدن في فنزويلا مع تفاقم أزمة الوقود في البلد العضو في منظمة أوبك نتيجة تراجع الواردات وتوقف العمل في ثاني أكبر مصفاة في البلاد.

وتتكرر أزمات الوقود في فنزويلا من آن إلى اخر في الفترة الأخيرة لاسيما في المناطق الحدودية حيث يستشري التهريب نتيجة الدعم السخي للوقود من جانب شركة البترول المملوكة للدولة وبيعه بثمن بخس.

وقال شهود من رويترز إن الصفوف أضحت أطول كثيرا في الأيام الاخيرة لاسيما في ولايات تشيارا وزوليا بوليفار الحدودية في الغرب والجنوب حيث تتجاوز فترة الانتظار الخمس ساعات.

كما ظهرت الصفوف الطويلة التي تمتد لساعات في وسط البلاد باستثناء العاصمة كاراكاس نظرا لنفاد الوقود في مركز رئيسي للتخزين في المنطقة.

ولكن في العاصمة كاراكاس لا توجد مشاهد تذكر تشير لنقص الوقود إذ يعطي الرئيس نيكولاس مادورو الأولوية لتوفير الخدمات للعاصمة التي يقطنها ستة ملايين نسمة.

ويعاني مواطنو فنزويلا من معدل تضخم شديد الارتفاع ونقص في السلع الأساسية فيما تعاني البلاد من كساد مستمر منذ خمسة سنوات.

وأدت العقوبات الأمريكية القاسية على قطاع الطاقة لتقليص صادرات فنزويلا من النفط مما يحد من قدرة الحكومة على استيراد الوقود.