تحرير مديرية " قعطبة " بالكامل وطرد المليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد

تمكنت صباح اليوم الجمعة قوات محور (الضالع ) متمثلة في لواء العمالقة الخامس وقوات الحزام الأمني بالضالع وبإشراف ومتابعة قيادة المنطقة العسكرية الرابعه وبدعم من قوات التحالف من تحرير مديرية ( قعطبة ) بالكامل وطردالمليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

كما تمكنت ( قوات الحزام الأمني ) بقيادة ( العقيد أحمد صالح القبة ) من السيطرة على ( جبل صامح ) الاستراتيجي المطل على ( حمر السادة ) من الشمال و ( معسكر العللة ) و ( موقع العباري ) و ( حبيل السوق ).

و تمكنت أيضا ( قوات اللواء الخامس عمالقة ) بقيادة ( محمد خالد التركي ) من تحرير ( موقع قردح ) بجبهة مريس وفتح الخط من ( قعطبة ) إلى ( مريس ) وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة بعشرات القتلى والجرحى والعتاد .