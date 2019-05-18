مؤسس تطبيق تلجرام يحذر: «واتساب» لن يكون آمنا أبدا

قال بافل دوروف مؤسس تطبيق تلجرام للتواصل الروسي، إن تطبيق واتساب الأكثر انتشارا في العالم، سيبقى مفتوحا لعمليات التجسس، بعدما اضطر التطبيق التابع لشركة فيسبوك إلى إبلاغ مستخدميه بأن هواتفهم قد تكون تعرضت لفيروس.

ونشر دوروف، المبرمج الذي ابتكر تطبيق تلجرام لتوفير اتصالات مشفرة بشكل آمن، مدونة في وقت متأخر أمس الأول بعنوان: "لماذا لن يكون (واتساب) آمنا أبدا". وتعرض تطبيق تلجرام مرارا لانتقادات من السلطات الروسية، بسبب تشفيره القوي، كما حظرت رسميا استخدامه في البلاد. وبحسب ما نقلته "الفرنسية" كتب دوروف "(واتساب) له تاريخ مستمر من عدم وجود أي تشفير عند إنشائه إلى سلسلة من المشكلات الأمنية المناسبة بشكل غريب لأغراض التجسس".

وأبلغ "واتساب" مستخدميه الذين يزيد عددهم على 1,5 مليار مستخدم حول العالم بضرورة تحديث التطبيق لغلق الثغرة الأمنية.وسمحت تلك الثغرة بإدخال برمجية خبيثة متطورة يمكن استخدامها للتجسس على الصحافيين والنشطاء وغيرهم.

وقال دوروف "في كل مرة يضطر فيها (واتساب) إلى إصلاح ثغرة حساسة في التطبيق، تظهر ثغرة أخرى".

ولمح إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" قد يكون أجبر "واتساب" أو "فيسبوك" على إدخال ثغرات أو طرق سرية للالتفاف على النظم الأمنية في برمجياته.

وأضاف "لكي يصبح (واتساب) خدمة تحقق الخصوصية، عليه أن يخاطر بخسارة أسواق كاملة، والتصادم مع السلطات في موطنه".

وأسس الأخوان بافل ونيكولاي دوروف تطبيق تلجرام، وكانا قد أنشآ في السابق موقع "فيكونتاكتي" للتواصل، الذي كان شائعا في روسيا.

وبلغ عدد مستخدمي "تلجرام" 200 مليون مستخدم، 7 في المائة منهم في روسيا، بحسب أرقام أعلنت في 2018.

وفي آذار (مارس) من هذا العام قال "تلجرام"، إنه اكتسب ثلاثة ملايين مستخدم خلال 24 ساعة عندما واجه "فيسبوك و"إنستجرام" و"واتساب" صعوبات.

وفي 2018 أمرت السلطات الروسية شركات تزويد الإنترنت المحلية بحظر "تلجرام" بعدما رفض التطبيق السماح للسلطات بالدخول على رسائل المستخدمين.

إلا أن المساعي لإغلاق "تلجرام" في روسيا فشلت، ولا يزال التطبيق مستخدما.

ويسمح "تلجرام" للمستخدمين بتبادل الرسائل والملصقات والصور وتسجيلات الفيديو وإنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 200 ألف شخص.