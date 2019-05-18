إنْ كُنْتَ ريحاً فقد لاقيتَ إعصاراً

هذه العبارة بحكم التركيب والمجاز خرجت كلماتها من معناها الأصلي إلى معنى آخر بلاغي مصطلح عليه، والمراد: إن كُنْتَ شديدا فقد بُليِتَ بمن هو أدهى منك وأَشَدّ.
أي أنها لكثرة استعمالها صارت مثلاً وصات مؤثرة في النفس لما فيها من البلاغة فالمعنى الظاهر للعبارة أنَّ الريح قويَّة لكن الإعصار أقوى منها. لكنها خرجت إلى معنى بلاغي آخر مصطلح عليه وهو إن كنتَ قَوِيّا فقد لاقيتَ من هو أقوى منك.
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