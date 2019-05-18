فورة التكنولوجيا وتنبؤات النمو عالميا «2 من 3»



يعكس تطور التنبؤات طويلة الأجل ما شهده الاقتصاد العالمي من تقلبات عاتية خال العقدين الماضيين. فقد تزامنت قوة آفاق النمو قبل الأزمة مع توسع غير مسبوق في التجارة العالمية والتدفقات المالية إلى جانب نمو سريع في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الرئيسة. وخال الفترة 2003-2007 سجل الاقتصاد العالمي واحدا من أفضل مستويات النمو منذ أوائل السبعينيات. ومع ذلك، تحولت الرياح المواتية إلى رياح معاكسة أثناء الركود العالمي عام 2008، الذي تلاه تعاف هزيل، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة. وخلال الفترة 2010 – 2015 تعرضت الآفاق طويلة الأجل لمعوقات أكبر بفعل أزمة الديون في منطقة اليورو خلال الفترة 2011 – 2012 والتباطؤ الحاد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، الذي يعزى في جانب منه إلى تراجع أسعار السلع الأولية.

ويأتي تراجع تنبؤات النمو طويل الأجل انعكاسا أيضا للقوى الهيكلية المرتبطة بالتغييرات الديمغرافية وآفاق الاستثمار والاتجاهات العامة للإنتاجية. وقد بدأت هذه القوى تعمل بالفعل على تآكل النمو العالمي الممكن أي معدل نمو الاقتصاد العالمي بكامل طاقته عند مستوى التوظيف الكامل، وخلال الفترة 2013 - 2017 كان النمو العالمي الممكن أقل بنحو نقطة مئوية بالفعل مما كان عليه في العقد السابق نتيجة ضعف نمو الإنتاجية، والتوسع البطيء في الاستثمار، واتساع نطاق التباطؤ في نمو السكان في سن العمل.

وكانت تنبؤات النمو العالمي طويل الأجل التي وضعت قبل عشرة أعوام أعلى من النتائج الفعلية في كل عام من الفترة 2008 – 2018 ما عدا في 2010. وقد انطبق الأمر نفسه على أغلبية التنبؤات في فرادى البلدان. وحتى في عام 2010، كانت التنبؤات مفرطة التفاؤل في نحو نصف الاقتصادات المتقدمة وربع الاقتصادات الأخرى.

ويتناول التحليل الوارد في هذه الدراسة بشكل أساسي فترات الأزمة وفترات ما بعد الأزمة التي شهدت سلسلة غير عادية من صدمات النمو السالب، لكن تحيز التنبؤات تجاه التفاؤل تم توثيقه على نطاق واسع. ومرارا وتكرارا، أثبتت تنبؤات النمو تفاؤلا مفرطا مقارنة بالنتائج دراسة «Ho and Mauro 2015» وعلاوة على ذلك، تميل درجة التفاؤل إلى الزيادة كلما طال الأفق الزمني. ففي المتوسط، تجاوزت التنبؤات طويلة الأجل مستوى النمو الفعلي بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وبالغت التنبؤات التي تغطي ثلاث سنوات في تقدير النمو بمقدار 0.7 نقطة مئوية على مدى الفترة حتى عام 2018. ولما كان من المفترض في توقعات النمو طويل الأجل أن تستبعد الآثار الدورية، فينبغي أن تعكس تقدير واضعي التنبؤات بشأن النمو الممكن. ولكن، هل يحدث هذا بالفعل؟ الواقع أن التنبؤات طويلة الأجل للنمو العالمي غالبا ما تتجاوز تقديرات النمو العالمي الممكن على مدار العقد التالي. وتشير هذه المشاهدات إلى أن تنبؤات النمو طويل الأجل ظلت متفائلة مقارنة بنتائج النمو النهائية وتقديرات النمو الممكن، على الرغم من أنها أصبحت أكثر تشاؤما خلال فترة ما بعد الأزمة.

وغالبا ما تتحسن التنبؤات طويلة الأجل حال فترات النمو القوي والمتواصل في الناتج. وبعبارة أخرى، ترتفع توقعات النمو بشكل عام في حالة زيادة الإنتاجية والتوظيف ونمو الاستثمار لفترة ممتدة.

في الوقت الحاضر، يبدو أن واضعي التنبؤات لديهم رؤية حذرة إزاء زيادة النمو الناتجة عن التقنيات الجديدة على مدار العقد المقبل، وهو ما يتسق مع رؤية المتشائمين من التكنولوجيا أكثر من المتفائلين بها. وبدلا من زيادة الإنتاجية بدفعة من التكنولوجيا، من المتوقع أن يزداد انخفاض النمو. وهذا التشاؤم يمكن أن يكون انعكاسا للوعي بأن ضعف نمو الإنتاجية، والاتجاهات الديمغرافية ذات الأثر السلبي المتزايد، وآفاق الاستثمار المتدنية، من المرجح أن تؤثر في النمو العالمي الممكن في السنوات المقبلة.