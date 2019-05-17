تراجع معدل نمو اقتصاد روسيا خلال الربع الأول

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الروسي الصادرة اليوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل أقل معدل نمو منذ 5 فصول.

بلغ معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال الربع الأول من العام الحالي 0.5% سنويا مقابل 2.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 1.2%.

يذكر أن معدل النمو خلال الربع الأول هو الأقل من الربع الأخير من 2017 عندما سجل الاقتصاد نموا بمعدل 0.3%.

من ناحيته، قال "ليم كارسون" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميك" للاستشارات الاقتصادية إن تراجع معدل النمو السنوي بأكثر من التوقعات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، تشير إلى انكماش الاقتصاد مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مضيفا "نعتقد أن هذا قد يكون أقل مستوى للنمو، وأنه سيرتفع خلال الفصول القليلة المقبلة".

وقال المحلل الاقتصادي إن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستعزز اتجاه البنك المركزي الروسي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، وأن خفض أسعار الفائدة سيكون مطروحا على مائدة الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال الشهر المقبل.

يذكر أن البنك المركزي الروسي يتوقع نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 1.2% و 1.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.