معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع لأعلى مستوى في 15 عاما

قفزت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو وسط تنام للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين ارتفع بنسبة 5.3% إلى 102.4، وهى أعلى قراءة منذ 2004. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 97.5 .

لكن جامعة ميشيجان قالت "المكاسب في معظمها سجلت قبل انهيار مفاوضات التجارة مع الصين ورد الصين بفرض رسوم جمركية من جانبها"