تراجع العملة والأسهم الباكستانية بعد أسبوع من الاتفاق على قرض صندوق النقد

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية في باكستان اليوم الجمعة بأكثر من 100 نقطة في الوقت الذي واصلت فيه الروبية الباكستانية تراجعها، بعد أسبوع من توصل باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار.

وقد تراجعت سوق الأسهم الباكستانية بنحو 5% من قيمتها خلال الأسبوع الحالي، وهو ما وصفه المتعاملون بأنه رد فعل سلبي غير متوقع لاتفاق قرض صندوق النقد.

يأتي ذلك فيما قال صندوق النقد إنه سيقدم المساعدة المالية لباكستان على مراحل خلال 36 شهرا للمساهمة في تحقيق استقرار اقتصاد باكستان، الذي يعاني من خطر العجز الكبير في الحساب الجاري وفي الموازنة.

كما وافق البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي على تقديم حزمة قروض لباكستان قيمتها 3 مليارات دولار كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد.

وتراجعت الروبية الباكستانية بنسبة 8% منذ توقيع اتفاق صندوق النقد لتصل إلى 150 روبية لكل دولار اليوم، مقابل 141 روبية لكل دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب البنك المركزي الباكستاني.

يذكر أن باكستان تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى 12 مليار دولار، وهو ما يعني أن قروض صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ستغطي 9 مليارات دولار منها فقط، بما يعني انها ستلجأ إلى الدول الصديقة مثل الصين ودول الخليج لتغطية الجزء المتبقي.

وتعاني باكستان التي يصل عدد سكانها إلى 220 مليون نسمة من تفاقم الأزمة الاقتصادية منذ وصول رئيس الوزراء الحالي عمران خان إلى الحكم في العام الماضي.