"وول ستريت" تبدأ تداولاتها منخفضة مع ضغط توترات التجارة

بدأت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم، بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام، في الوقت الذي عادت فيه المخاوف بشأن التجارة بعد أن تبنت وسائل إعلام صينية موقفا متشددا بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 142.73 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 25719.95 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.72 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 2858.60 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 69.01 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 7829.03 نقطة.