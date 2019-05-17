أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية خاصة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي تم نشره اليوم الجمعة أن هذا التأجيل يسري لمدة 180 يوما.
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- ترمب يؤجل فرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان
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