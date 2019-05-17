هيوليت باكارد تجري محادثات للاستحواذ على كراي الأمريكية للحاسبات

قطعت شركة هيوليت باكارد للإلكترونيات شوطا طويلا في المحادثات الجارية من أجل الاستحواذ على شركة كراي الأمريكية لصناعة الحاسبات الخارقة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تلك المصادر قولها إنه من الممكن الاعلان عن الصفقة في غضون الأيام المقبلة.

وارتفعت قيمة أسهم شركة كراي بنسبة 11 بالمئة على مدار العام الماضي، مما يجعل قيمتها السوقية تصل إلى قرابة 2ر1 مليار دولار.

وسوف تتيح صفقة الاستحواذ على كراي الفرصة لشركة هيوليت باكارد لتعزيز مكانتها في مجال صناعة أجهزة الكمبيوتر المتطورة في مواجهة منافستها شركة "إنترناشونال بيزنس كورب"

ويمثل الاستحواذ على شركة كراي أكبر صفقة شراء تجريها هيوليت باكارد منذ انفصالها عن مجموعة "إتش.بي.أي" لتصبح كيان مستقل عام 2015، حيث تتجاوز قيمة صفقة الاستحواذ على شركة "نيمبل ستوردج" نظير مليار دولار قبل أكثر من عامين.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الآن.

ورفض المتحدث باسم هيوليت باكارد التعليق على الصفقة، في حين لم يتسن الحصول على تعقيب من شركة كراي.