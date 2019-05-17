 أمازون تبحث الاستثمار في تطبيق "دليفرو" لتوصيل الطعام في بريطانيا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية أن شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية تجري محادثات بشأن استثمار مئات الملايين من الجنيه الاسترليني في التطبيق الإلكتروني البريطاني "دليفرو" المتخصص في توصيل الطعام.

وأضافت سكاي نيوز نقلا عن مصادر لم تحددها أن تفاصيل الصفقة ستتضح خلال الأيام المقبلة، وهي تندرج في إطار حملة تطبيق "دليفرو" لجمع رؤوس أموال بقيمة 575 مليون دولار .

ويعمل تطبيق دليفرو في أكثر من 100 مدينة وبلدة، ويتعامل مع أكثر من 8 آلاف مطعم في مختلف أنحاء بريطانيا.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أوردت صحيفة تليجراف البريطانية أن شركة أمازون تقدمت بعرضين مبدئيين بخصوص تطبيق دليفرو.