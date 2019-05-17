تراجع مبيعات السيارات في أوروبا في ابريل للشهر الثامن على التوالي

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال نيسان/ابريل الماضي للشهر الثامن على التوالي، في ظل تراجع الطلب في بريطانيا، حيث يؤجل المستهلكون عمليات الشراء وسط حالة من الاضطراب قبيل استعداد البلاد للخروج من الكتلة الأوروبية.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الجمعة أن حجم المبيعات الشهرية انخفض بنسبة 1 بالمئة إلى 22ر1 مليون سيارة.

وشهدت بريطانيا انخفاضا أكثر حدة بلغت نسبته 1ر4 بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، انخفضت معدلات تسجيل السيارات في أوروبا بنسبة 9ر2 بالمئة إلى 01ر5 مليون سيارة، وجاءت إيطاليا واسبانيا في صدارة الدول التي شهدت تراجعا من بين الأسواق الخمسة الرئيسية للسيارات في أوروبا، حيث بلغت نسبة التراجع في الدولتين 6ر4 بالمئة و5ر4 بالمئة على الترتيب.

ويتشابه ضعف الطلب على السيارات في أوروبا مع انخفاض المبيعات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث انخفض حجم الطلب خلال نيسان/أبريل بنسبة 6ر16 بالمئة ليعزز أسوأ موجة تراجع للمبيعات تشهدها البلاد خلال جيل كامل.

