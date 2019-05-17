بيع «أرنب بلا وجه» بـ 91 مليون دولار

قالت دار مزادات كريستيز إن تمثال "الأرنب"، للفنان الأمريكي جيف كونز، بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة، بحسب "رويترز".
ويرجع تاريخ صنع التمثال إلى عام 1986، وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن الـ20. وبيع بسعر يزيد 20 مليون دولار على الثمن المقدر قبل المزاد. وأوضحت كريستيز، أن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطيا الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني "بورتريه فنان" في نوفمبر الماضي، وهو 90.3 مليون دولار. ولم يكشف عن هوية مشتري التمثال اللامع الذي يجسد أرنبا ضخما بلا ملامح وجه، ويمسك بجزرة، هو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال صنعها كونز عام 1986.
- الين يصعد مع تعثر اليورو واليوان بفعل الانتخابات الأوروبية والتجارة
- أدوية الحكمة تدعم التوقعات السنوية للإيرادات بفضل الطلب على العقاقير الجديدة
- هيوليت باكارد تجري محادثات للاستحواذ على كراي الأمريكية للحاسبات
- بشكل مفاجئ.. بيتكوين تنخفض 21% بعد 7 أسابيع من الارتفاعات
- أمازون تبحث الاستثمار في تطبيق "دليفرو" لتوصيل الطعام في بريطانيا
الأخيرة
- غرق 2000 سيارة في المحيط بينها 37 "بورش"
- تحذير من نفاد وقود السيارة إلى ما دون الربع
- حوت في غابة الأمازون طوله 11 مترا
- موظف في "مكدونالدز" يحذر: لا تطلب هذه الأصناف
- شركة تدفع 100 ألف دولار لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه المحمول عاما كاملا
- تحذيرات من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف
- كارثة في الدماغ بسبب "عود الأذن".. وتحذير من استخدامه
- «أمازون» تطلق متجرها باللغة العربية وتغلق «سوق.كوم»
- «إتنا» ينزلق نحو البحر المتوسط.. وتحذيرات من تسونامي هائل
- أستراليا تتصبب عرقا.. وخريطتها تتحول إلى اللون الأسود
أضف تعليق