بيع «أرنب بلا وجه» بـ 91 مليون دولار

قالت دار مزادات كريستيز إن تمثال "الأرنب"، للفنان الأمريكي جيف كونز، بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة، بحسب "رويترز".

ويرجع تاريخ صنع التمثال إلى عام 1986، وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن الـ20. وبيع بسعر يزيد 20 مليون دولار على الثمن المقدر قبل المزاد. وأوضحت كريستيز، أن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطيا الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني "بورتريه فنان" في نوفمبر الماضي، وهو 90.3 مليون دولار. ولم يكشف عن هوية مشتري التمثال اللامع الذي يجسد أرنبا ضخما بلا ملامح وجه، ويمسك بجزرة، هو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال صنعها كونز عام 1986.