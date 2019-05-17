20 مليون طفل يولدون سنويا بوزن منخفض

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأطفال الرضع الذين يولدون بوزن أخف بكثير من الوزن الآمن، لا يتراجع سوى بشكل طفيف.
وحسب خبراء المنظمة فإن نحو 20.5 مليون رضيع ولدوا عام 2015 بوزن أقل من 2500 جرام، أي 15 في المائة تقريبا من الرضع الذين ولدوا أحياء، بحسب "الألمانية".
ووفقا للدراسة التي نشرت أمس في جنيف وشارك فيها باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وباحثون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، فإن نسبة الأطفال قليلي الوزن بلغت 17.4 في المائة عام 2000.
وأوضح الباحثون في دراستهم أنه من الضروري أن يكون هناك تراجع واضح في أعداد الأطفال ذوي الوزن المنخفض بشكل مفرط، من أجل تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.
ويعد الباحثون وزن الرضع مؤشرا مهما على الصحة العامة للسكان. لذلك فإن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى خفض أعداد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض بشكل غير عادي، بنسبة 30 في المائة من عام 2012 حتى 2025.
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