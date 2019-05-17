لدغات الثعابين أزمة خفية تقتل 120 ألف شخص سنويا

يعتزم صندوق خيري دولي ضخ نحو 100 مليون دولار لتمويل التوصل إلى علاجات أحدث وأكثر فاعلية للدغات الثعابين، التي تعد أزمة صحية خفية تودي بحياة 120 ألف شخص سنويا وتتسبب في عمليات بتر لآلاف آخرين، بحسب "رويترز".

ويهدف المشروع الذي دشنه "صندوق ويلكام" البريطاني الخيري أمس إلى تحسين مخزون العالم من مضادات السموم، وهي العلاج الوحيد حاليا للدغ الثعابين، وصنع أدوية جديدة أكثر فاعلية للمستقبل.

وقال ديفيد لالو، وهو أستاذ جامعي ومدير كلية ليفربول للطب المداري "علاج لدغ الثعابين يعتمد بشكل أساسي على عملية تعود إلى 100 عام مضت".

وأضاف في إفادة للصحافيين، أن النقص الشديد في تمويل البحث العلمي حد كثيرا من التقدم المحرز في هذا المجال من الطب، ما يؤدي إلى وفاة الآلاف بشكل يمكن تجنبه.

بدوره، أوضح فيليب برايس المتخصص في علم لدغ الثعابين في "صندوق ويلكام"، أن عضات الثعابين السامة تقتل نحو 120 ألف شخص سنويا، أغلبهم في المجتمعات الأشد فقرا في الريف في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ووصفها بأنها "أزمة صحية خفية". وأضاف في الإفادة الصحافية أن 400 ألف شخص آخرين يتعرضون لإصابات تغير حياتهم مثل حالات البتر التي قد تجعل أسرا محرومة بالفعل أشد فقرا. ومن المقرر أن تنشر منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من الشهر "خريطة طريق للدغ الثعابين" التي ستهدف إلى خفض عدد حالات الوفاة والإعاقة بسبب عضاتها إلى النصف بحلول عام 2030. وتصنع مضادات السموم، التي تستخدم حاليا في العلاج، عن طريق حقن الخيل بجرعات صغيرة وغير ضارة نسبيا من سم الثعبان ثم أخذ دمها لاستخدامه في علاج البشر، وهي تقنية تعود إلى القرن الـ19 وتفتقر إلى معايير السلامة والكفاءة.