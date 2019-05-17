ترمب يمنع شركات الاتصالات الأمريكية من التزود بمعدات أجنبية .. و«هواوي» في القائمة السوداء

منع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات الاتصالات الأمريكية من التزود بمعدات تصنعها شركات أجنبية وتعد مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.

وبحسب "الفرنسية"، أعلن ترمب حالة "طوارئ وطنية" لكي يتمكن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظرا وينطبق خصوصا على مجموعة الاتصالات الصينية هواوي التي تستهدفها السلطات الأمريكية منذ مدة طويلة.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، "هواوي تكنولوجيز" و70 شركة تابعة لها إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة.

وردت بكين على هذه الإجراءات بتحذير واشنطن من أي محاولة "للإضرار" بالعلاقات التجارية بسبب حظر "هواوي".

وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي أسبوعي: "نحض الولايات المتحدة على وقف سلوكها الخاطئ، وتجنب إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأمريكية"، مشيرا إلى أن بلاده تعارض بشدة فرض دول أخرى عقوبات أحادية الجانب على كيانات صينية.

وبرر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود "خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة".

وبالنسبة لبكين، فإن الأمر مناورة خادعة تهدف إلى تشويه المنافسة، ومن جهتها، نددت "هواوي" بـ"القيود غير المعقولة التي تنتهك" حقوقها، مضيفة أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى "استخدام الولايات المتحدة لبدائل أقل جودة وأعلى ثمنا" في مجال شبكة الجيل الخامس للهواتف الذكية، وتقدم هواوي نفسها على أنها "الرائدة بلا منازع في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس" لشبكات الهاتف النقال.

ويرمي الأمر التنفيذي الأمريكي إلى التصدي "للأعمال الخبيثة التي تسهل شبكة الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها".

وهذا أقصى إجراء حتى الآن تتخذه إدارة دونالد ترمب ضد قطاع التكنولوجيا الصيني الآخذ في التوسع، خصوصا في الدول الناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ويسيطر قطاع التكنولوجيا على المنافسة التجارية الدائرة حاليا بين بكين وواشنطن، وتتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم الجمركية، في نزاع أطلقه ترمب منذ أن جعل الصين هدفه المفضل خلال حملته للرئاسة عام 2016.

وذكرت السلطات الصينية في معرض ردها على سؤال حول إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء، بأنها ترفض أي سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرة. وأفاد جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن "الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة قوتها لتشويه سمعة الشركات الصينية عمدا ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلا ولا محترما".

واتهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى "ذريعة الأمن القومي" لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتحدة واكتساب حصة في السوق الأمريكية.

وتقود الولايات المتحدة منذ أشهر حملة على رأسها مايك بومبيو وزير الخارجية، ضد "هواوي" التي يشتبه بأنها تقوم بعمليات تجسس لصالح بكين. وضاعفت وزارة الدفاع الأمريكية من جهتها تحذيراتها في هذا الإطار.

ومنعت الولايات المتحدة الشركة الصينية من نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات على أراضيها، وهي تسعى إلى إقناع حلفائها الغربيين بالقيام بالمثل، مع التحذير من مخاطر تعرضها للتجسس، إذ تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس اتصال عديد من المعدات، من السيارات وحتى كاميرات المراقبة، بالإنترنت.

وأعلن ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي وضع "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التي لا يمكن القيام بعمليات تجارية معها من دون الحصول على ضوء أخضر مسبق من السلطات. وأوضح روس أن هذا الإجراء يسمح "بتفادي استخدام التكنولوجيا الأمريكية من كيانات أجنبية بغرض الإساءة إلى الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية".

والعام الماضي، أوشكت شركة "زد تي اي" الصينية على الانهيار مع منع الولايات المتحدة إياها لعدة أشهر من شراء رقائق إلكترونية لا تنتج إلا في الولايات المتحدة.

وما زاد الأمور سوءا، توقيف المديرة المالية لـ"هواوي" في فانكوفر في كانون الأول (ديسمبر) بطلب من القضاء الأمريكي.

ويشتبه بأن مينج وانجو كذبت على المصارف لتمكن "هواوي" من الدخول إلى السوق الإيرانية بين عامي 2009 و2014، في خرق للعقوبات الأمريكية. وهي مهددة بتسليمها الولايات المتحدة.

وتلا توقيف مينج بعد أيام احتجاز الصين لكنديين، واعتبرت أوتاوا توقيف بكين لمواطنيها "تعسفيا"، ويتهم الرجلان بتعريضهما الأمن القومي الصيني للخطر، ووضعتهما الصين أمس قيد التوقيف الرسمي، بحسب ما أكدت صحيفة "جلوب آند مايل".