وزارة التجارة الأمريكية تنشر أمر الحظر الخاص بشركة هواوي الصينية

وضعت وزارة التجارة الأمريكية رسميا اليوم الخميس شركة هواوي تكنولوجيز و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة فيما يسمى "قائمة الكيانات".. وهى خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أمريكا بدون الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن أمر الحظر يبدأ سريانه على الفور ويشمل شركات تابعة لهواوي في كندا واليابان والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة بين دول أخرى.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستجري مراجعة لطلبات الموافقة على الصفقات على أساس كل حالة على حدة.

ويقول أمر الحظر إن ممثلين عن الحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن هواوي منخرطة في أنشطة مضادة للأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.