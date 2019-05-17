"تسلا" تتحرك بعد حريق سيارتين كهربائيتين

أعلنت شركة تسلا، أمس، أنها ستحدث برمجيات بطاريات سياراتها بعد أن شبت النار في سيارتين كهربائيتين من طراز (إس)، مضيفة أن التحقيقات جارية في الحادثين، بحسب "رويترز".

وقالت الشركة في بيان "بينما نواصل تحقيقنا في السبب الجذري، فإننا بدافع الحذر الشديد نراجع إعدادات الشحن والتحكم الحراري في سيارات الطرازين (إس) و(إكس) من خلال تحديث للبرمجيات، للمساعدة على توفير حماية أكبر للبطارية وزيادة عمرها".

وشب حريق في سيارة "تسلا" بمرأب مركز تجاري بعد 30 دقيقة من توقفها، في هونج كونج أمس الأول.

وأوضحت تسلا أن تحقيقها، بالتعاون مع السلطات في الحادث، وجد فقط أن عددا قليلا من وحدات بطارية السيارة تضرر وأن أغلبية علبة البطارية لم تلحق بها أضرار.

وجاء حادث هونغ كونغ بعد ثلاثة أسابيع من قول "تسلا" إنها أرسلت فريقا للتحقيق في مقطع مصور، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، أظهر سيارة "تسلا" من طراز (إس) متوقفة تنفجر في شنغهاي.

يذكر أنه تم تسجيل 14 حالة على الأقل لاحتراق سيارات "تسلا" منذ عام 2013، أغلبيتها عقب حوادث.