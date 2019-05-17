"التقاعد" لـ "الاقتصادية": ندرس الاستثمار في برامج التخصيص وعوائدنا السنوية في تحسن

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد جاهزيتها للاستثمار في برامج التخصيص التي أعلنتها الدولة، خصوصا في قطاعات الصحة والترفيه والحج والعمرة وقطاع الطاقة البديلة والنقل البحري والجوي وسكك الحديد، مبينة أن تلك القطاعات تعد أحد أهداف المؤسسة الاستثمارية في الفترة المقبلة.

وقال لـ"الاقتصادية" محمد بن طلال النحاس؛ محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ورئيس مجلس إدارة شركة الرائدة الذراع الاستثمارية للمؤسسة، "لقد لمسنا تحسنا كبيرا في العوائد الاستثمارية المحققة خلال عامي 2017 و2018، نتيجة تطوير آلية الاستثمار في الشركة الرائدة، وتطبيق أفضل نماذج الحوكمة المطبقة في القطاعات المماثلة محليا وعالميا، اللذين جاءا وفقا لاستراتيجية المؤسسة 2022، إضافة إلى حصول المؤسسة على جائزة الممارسات الفضلى في تطبيق نموذج الحوكمة في أعمال المؤسسة العامة للتقاعد من قبل الجمعية الدولية لأنظمة الحماية الاجتماعية ISSA".

وأكد النحاس، تركيز المؤسسة من خلال استراتيجيتها على تطوير وحوكمة الاستثمارات وتطوير آليات اتخاذ القرار الاستثماري، بالاستعانة بأفضل الخبرات والكوادر السعودية المؤهلة سواء من الشباب أو الشابات من المتخصصين في مجالات الاستثمار المختلفة، للمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأداء الاستثماري للمؤسسة.

وأشار النحاس إلى اعتماد مجلس إدارة المؤسسة هيكلا تنظيميا جديدا تم تصميمه لمواكبة التطور في خدمات المؤسسة المقدمة لعملائها، ومن ذلك استحداث إدارة متخصصة في الجودة تهدف إلى ضمان تحسين نوعية الخدمات المقدمة لعملاء المؤسس.