سهم «أوبر» يواصل مكاسبه لليوم الثالث .. ارتفع 4.9 % إلى 43.3 دولار

سجل سهم أوبر ارتفاعات في تعاملات أمس بنسبة 4.9 في المائة، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ السهم 43.32 دولار بحلول الساعة 6:30 مساء بتوقيت جرينتش.

وبدأت الشركة العاملة في قطاع النقل التشاركي أولى جلساتها في البورصة الأمريكية الجمعة الماضي، بعد أن حددت سعر الطرح العام لأسهمها عند 45 دولارا للسهم.

يتزامن ذلك مع تباين أداء الأسواق العالمية خلال التداولات، إذ ارتفعت الأسهم الأمريكية بدعم نتائج قوية، وعكست الأسهم الأوروبية مسارها لتنهي جلسة التداول على ارتفاع مع أنباء عن عروض استحواذ في ألمانيا، بينما أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا بفعل بيانات أمريكية ضعيفة وخلافات تجارية.

وفقا لـ"رويترز" ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس، بدعم من نتائج قوية لشركتي سيسكو وول مارت، على الرغم من تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإدراج شركة الاتصالات الصينية هواوي على قائمة سوداء، ما ضغط على أسهم شركات الرقائق. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 44.12 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 25692.14 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.84 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 2855.80 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 10.43 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 7832.58 نقطة.