2.76 مليار ريـال توزيعات نقدية لـ 8 شركات مدرجة عن الربع الأول

أوصت ثماني شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الأول 2019 بنحو 2.76 مليار ريال مقارنة بـ 2.78 مليار ريال، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0.6 في المائة، حيث إن نسبة كبيرة من الشركات المدرجة توزع أرباحا نقدية بشكل نصفي وسنوي وقليل منها ما يوزع بشكل ربعي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المدرجة في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فبلغ عائد التوزيعات النقدية للشركات الثماني التي وزعت في الربع الأول 2019 نحو 0.94 في المائة.

في حين بلغ عائد التوزيعات النقدية للفترة نفسها من العام السابق 2018 نحو 1.16 في المائة، وبلغ أيضا للفترة نفسها من عام 2017 نحو 1.41 في المائة، إذ بلغت قيمة التوزيعات النقدية للربع الأول 2017 نحو 2.901 مليار ريال.

وفي تفاصيل الشركات التي أوصت بتوزيع أرباح نقدية، جاءت شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" المدرجة في قطاع "المرافق العامة" الأعلى من حيث عائد التوزيعات النقدية بنحو 2.04 في المائة.

وأوصت الشركة بتوزيع 48.75 مليون ريال عن الربع الأول (نحو 0.65 ريال لكل سهم تعادل نحو 6.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم). في حين بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 2.389 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

وانقسمت توزيعات الربع الأول لعام 2019 لشركة الغاز على قسمين، الأول توزيعات قيمتها 31.875 مليون ريال عن الربع الأول (0.425 ريال لكل سهم 4.25 في المائة من القيمة الاسمية)، وتوزيعات استثنائية عن الربع الأول قيمتها 16.875 مليون ريال (0.225 ريال للسهم تعادل نحو 2.25 في المائة من القيمة الاسمية).

وجاء ثانيا من حيث الأعلى في عائد التوزيعات النقدية شركة "الخطوط السعودية للتموين (التموين)" المدرجة في قطاع الخدمات التجارية والمهنية بعائد يبلغ نحو 1.60 في المائة.

وأوصت الشركة بتوزيع نحو 106.6 مليون ريال (نحو 1.3 ريال لكل سهم تعادل نحو 13 في المائة من القيمة الاسمية للسهم). في حين بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 6.642 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

وفي المركز الثالث، حلت شركة "أسمنت القصيم" المدرجة في قطاع المواد الأساسية بعائد 1.52 في المائة، إذ بلغت قيمة توزيعاتها النقدية للربع الأول 2019 نحو 54 مليون ريال (نحو 0.6 ريال لكل سهم تعادل نحو 6 في المائة من القيمة الاسمية للسهم). في حين بلغت قيمة الشركة السوقية (للأسهم المصدرة للشركة) نحو 3.546 مليار ريال.

ورابعا "الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة)" المدرجة في قطاع المواد الأساسية، بعائد قدره 1.26 في المائة، إذ بلغت قيمة توزيعاتها النقدية في الربع الأول 2019 نحو 137.76 مليون ريال (نحو 0.7 ريال لكل سهم تعادل نحو 7 في المائة من القيمة الاسمية للسهم). في حين بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة نحو 10.942 مليار ريال.

أما شركة "جرير للتسويق" المدرجة في قطاع تجزئة السلع الكمالية فجاءت خامسا بعائد قدره 1.2 في المائة، إذ بلغت قيمة توزيعاتها النقدية 228 مليون ريال (نحو 1.9 ريال لكل سهم تعادل نحو 19 في المائة من القيمة الاسمية للسهم)، علما أن القيمة السوقية لأسهم الشركة بلغت بنهاية الربع الأول 2019 نحو 18.984 مليار ريال.

وجاء بعدها شركة "الاتصالات السعودية" المدرجة في قطاع الاتصالات بعائد قدره 0.93 في المائة، إذ بلغت قيمة توزيعاتها النقدية عن الربع الأول 2019 نحو ملياري ريال (نحو 1 ريال لكل سهم تعادل نحو 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم). في حين بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة نحو 32.426 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

فيما حلت سابعا شركة "لجام للرياضة (وقت الرياضة)" المدرجة أسهمها في قطاع الخدمات الاستهلاكية، بعائد للتوزيعات النقدية عن الربع الأول 2019 نحو 0.58 في المائة.

وبلغت قيمة توزيعات النقدية نحو 21.05 مليون ريال (نحو 0.4 ريال لكل سهم تعادل نحو 4 في المائة من القيمة الاسمية للسهم)، في حيت بلغت قيمة الشركة السوقية نحو 3.614 مليار ريال.

وآخر الشركات التي وزعت أرباحا نقدية عن الربع الأول 2019 شركة "المملكة القابضة" المدرجة أسهمها في قطاع الاستثمار والتمويل بعائد نحو 0.51 في المائة، إذ بلغت التوزيعات النقدية نحو 163.9 مليون ريال (0.125 ريال لكل سهم تعادل 1.25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم)، في حين بلغت القيمة السوقية لأسهمها المصدرة نحو 32.426 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية