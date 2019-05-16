السياحة: الامتناع عن حجز الوحدات السكنية الخالية مخالف للنظام

حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشغلي مرافق الإيواء السياحي في جميع مناطق المملكة وعلى وجه الخصوص مكة المكرمة والمدنية المنورة، من الامتناع عن حجز الوحدات السكنية الخالية في مرفق الإيواء السياحي إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمان المطلوب لتأكيد حجزه.
وقالت الهيئة في تعميم تم توجيهه للمشغلين والقائمين على مرافق الإيواء في المملكة "لوحظ كثرة الشكاوى الواردة للهيئة عبر هاتف الاتصال السياحي ومختلف وسائل التواصل الرسمية للهيئة، حول إجبار بعض مشغلي مرافق الإيواء السياحي للنزلاء بحجز أكثر من المدة التي يرغبها عند الإقامة في المرفق، خاصة خلال المواسم، مثل فترة شهر رمضان المبارك للمناطق التي تشهد إقبالاً من ضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة، وخاصة مكة المكرمة، ويحدث أحيانا الامتناع عن تقديم خدمة السكن للنزيل، بحجة ضرورة حجز أكثر من ليلة كمدد محددة، مما قد يؤدي لشراء بعض النزلاء ليالي فندقية لا يحتاجونها، وهذا مخالف لنص المادة الواحدة والعشرين من لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة من الهيئة".
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