طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط أكثر من المتوقع

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد في ظل تباطؤ النمو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت 16 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 212 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 مايو أيار. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 طلبا إلى 225 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ويبلغ معدل البطالة 3.6 بالمئة، قرب أدنى مستوياته في 50 عاما.



