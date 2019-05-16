البورصة المصرية تخسر 6.8 مليار جنيه وتراجع ملحوظ لمؤشراتها في ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع متزايدة من جانب المستثمرين الأجانب على بعض الأسهم في قطاعات البنوك والصناعات الغذائية، بسبب تصاعد أجواء التوتر بالمنطقة، في مقابل عمليات شراء انتقائية محدودة للمستثمرين المصريين والعرب.



وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) هبط بنسبة 08ر1% ليغلق عند مستوى 73ر13659 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 06ر1% لينهي الأسبوع عند مستوى 98ر608 نقطة، وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي خسر 1ر1% ليغلق عند 43ر1546 نقطة.



وأظهرت البيانات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 8ر6 مليار جنيه ليصل إلى 9ر748 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات بلغت نحو 590 مليون جنيه.



واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 6ر40 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 1ر5 مليون جنيه، و4ر14 مليون جنيه، و6ر14 مليون جنيه، و9ر2 مليون جنيه، على الترتيب.