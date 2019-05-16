الرئيس التنفيذي لإيرباص: جميع شركات صناعة الطائرات ستتضرر من الحرب التجارية

حذر جيوم فري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص اليوم الخميس من أن أي تصعيد آخر في التوترات التجارية سيسبب أضرارا لشركات صناعة الطائرات في أنحاء العالم بما في ذلك بوينج الأمريكية المنافسة لشركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص.

وهددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعضهما البعض بفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على طائرات وجرارات وأغذية في نزاع عبر الأطلسي مستمر منذ نحو 15 عاما في منظمة التجارة العالمية بشأن دعم لايرباص وبوينج.

وقال فري للصحفيين خلال زيارة إلى لندن "نعتقد أن التوترات التجارية التي نراها هي توترات تجلب الخسارة للجميع".

وحثت بوينج أمس الأربعاء الحكومة الأمريكية، التي تملك فرصة فرض أي رسوم جمركية أولا نظرا لأن قضيتها في منظمة التجارة العالمية تتقدم بعدة شهور على مثيلتها من الاتحاد الأوروبي، على الحد من الإجراءات العقابية على شركات الطائرات الأوروبية لتجنب الإضرار بالمصنعين الأمريكيين.

لكن فري قال إنه سيكون من المستحيل على مثل هذه الشركات أن تنأى بنفسها عن المناخ التجاري المتدهور الذي أدى أيضا إلى حرب رسوم بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "تلك التوترات والوضع التجاري لا يدعمان أي من أطراف قطاع الطيران".

وقال فري "لا اعتقد أننا سنخسر أكثر من الآخرين في هذا الوضع لكننا نعتقد أنه يتعين حله بطريقة أو بأخرى بما يتيح للأنشطة العالمية مثل الطيران مواصلة النمو".

