الاتحاد الأوروبي يغرم 5 مصارف عملاقة مليار يورو لاحتكارها تداول عملات

فرضت سلطة مكافحة الاحتكار القوية في الاتحاد الأوروبي اليوم غرامات على 5 مصارف كبيرة بينها باركليز وسيتي غروب بتهمة التواطؤ في سوق صرف العملات الأجنبية الضخم. وغرمت المفوضية الأوروبية مصارف "باركليز" و"رويال بنك اوف سكوتلاند" و"سيتي غروب" و"جي بي مورغان" و"إم يو إف جي" الياباني بما مجموعه 1.07 مليار يورو بعد أن توصلت إلى أن مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عملات مستخدمين غرف الدردرشة وفق بيان.