موقع إلكتروني لحملة (لتبقى) يقدم عدة نصائح في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

أنشأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة موقع إلكتروني لحملة (لتبقى) يحتوي على معلومات عديدة تساعد المستهلكين في التعرف على الوسائل والطرق التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة. كما يحتوي الموقع على معلومات عن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية بشكلها الجديد الذي تم تغييره أواخر 2018 وتم التطبيق الإلزامي على المصانع المحلية والمنافذ الجمركية في شهر أكتوبر من 2018. وسيتم تطبيقه في منافذ البيع بشكل إلزامي في شهر سبتمبر 2019.

وتعد حملة "لتبقى" هي الحملة الأضخم من نوعها حيث تهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن. يشار إلى أن "لتبقى" هي الحملة التوعوية الـ 10 للمركز السعودي لكفاءة الطاقة حيث قد سبق حملات توعوية عددها 9 حملات أولى حملاته التوعوية كانت في 2014. الموقع الإلكتروني (taqa.gov.sa/letabqa)