عادل الجبير : الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الحوثي يؤكد يوما بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني وقراراته لصالح إيران. وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه في "تويتر" أن الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة.