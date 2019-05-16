خالد بن سلمان : الحوثي يضع حبل المشنقه على الجهود السياسية الحالية بتنفيذه أوامر إيران

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أن ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة ارامكو السعودية، يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمه مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون. وأضاف نائب وزير الدفاع عبر حسابه في "تويتر" أن ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقه على الجهود السياسية الحالية.