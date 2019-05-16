أسهم أوروبا تنخفض مع تأجج المخاوف بفعل عقوبات أمريكا على شركات صينية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن وضعت أمريكا عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة سوداء مما يضيف عنصر مواجهة جديد إلى النزاع التجاري بين أمريكا والصين. وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% وقاد الخسائر المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالرسوم والأنباء المتعلقة بالصين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت هواوي و 70 شركة تابعة لها إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها مما يمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة. وساعدت أنباء وردت أمس عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تأجيل تطبيق رسوم على واردات السيارات ومكوناتها الأسهم الأوروبية على الارتفاع في أواخر الجلسة. لكن قطاع شركات صناعة السيارات وتوريد مكوناتها الأوروبي تراجع مجددا اليوم.

وتصدر سهم تيسن كروب قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بعد أن ذكرت رويترز أن كون الفنلندية ربما تقدم عرضا لشراء قطاع المصاعد التابع للشركة الألمانية العملاقة والبالغة قيمته 14 مليار يورو (15.7 مليار دولار). وقفزت أسهم كون 5%. وقالت نستله إنها تجري محادثات حصرية لبيع وحدتها الخاصة بالعناية بالبشرة لكونسورتيوم تقوده شركة إي.كيو.تي بارتنرز في صفقة قيمتها 10.2 مليار فرنك سويسري (10.12 مليار دولار). واستقرت أسهم الشركة في التداولات. وهوت أسهم توماس كوك نحو 20% بعد أن قالت المجموعة السياحية إن الضبابية الاقتصادية والسياسية ستؤثر على أرباحها هذا الصيف بعد أن سجلت الشركة تفاقما في الخسائر.