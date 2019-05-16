الصين تعارض فرض أمريكا عقوبات على كياناتها العملاقة مثل "هواوي"

قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تعارض بشدة فرض دول أخرى عقوبات أحادية على كيانات صينية وذلك ردا على أحدث عقوبات فرضتها أمريكا على "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات. وقال قاو للصحفيين في إفادة أسبوعية إنه يتعين على أمريكا تجنب التأثير بشكل إضافي على العلاقات التجارية الصينية الأمريكية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إنها أضافت هواوي و 70 شركة تابعة لها إلى ما يُطلق عليه "قائمة الكيانات" الخاصة بها في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة مسبقة من الحكومة.

وعلى نحو منفصل وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرا تنفيذيا يقضي بحظر استخدام الشركات الأمريكية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركات يعتقد أنها تمثل تهديدا للأمن القومي. ولم يحدد الأمر على وجه الخصوص أي دولة او شركة لكن مسؤولين أمريكيين صنفوا هواوي في وقت سابق باعتبارها "تهديدا" ومارسوا ضغوطا على حلفاء لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول. وقال قاو إن مفهوم الأمن القومي يساء استغلاله ويجب ألا يستخدم كأداة للحماية التجارية.