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أمن الدولة : استهداف محدود لمحطتي بترول تابعتين لأرامكو في الدوادمي وعفيف

الرياض : واس

صرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة بأنه ما بين الساعة الـ 06:00 و 06:30 من صباح اليوم الثلاثاء 9 رمضان حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وقد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقا بأي مستجدات.

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