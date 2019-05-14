أمن الدولة : استهداف محدود لمحطتي بترول تابعتين لأرامكو في الدوادمي وعفيف

صرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة بأنه ما بين الساعة الـ 06:00 و 06:30 من صباح اليوم الثلاثاء 9 رمضان حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وقد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقا بأي مستجدات.
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