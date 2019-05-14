نيسان تتوقع تراجعا بأكثر من 46% في صافي أرباح 2019

توقعت شركة "نيسان موتور" اليوم أن يتراجع صافي أرباحها للعام المالي الحالي بـ7ر46% إلى 170 مليار ين (6ر1 مليار دولار).

كما توقعت الشركة، التي تلاحقها الفضائح، أن تتراجع الأرباح التشغيلية للعام الذي ينتهي في مارس 2020 إلى 230 مليار ين بنسبة 7ر27% مقابل العام المالي السابق. كما توقعت تراجع المبيعات بـ4ر2% إلى 3ر11 تريليون ين.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة في العام المالي المنتهي في 31 مارس بـ6ر44% إلى 318 مليار ين لأسباب من بينها حملة لتمديد الضمان في الولايات المتحدة، بينما سجلت أرباحا صافية بلغت 319 مليار ين، بتراجع بـ3ر57% عن العام السابق.