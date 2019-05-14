مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي تستبعد فرض أمريكا رسوما على السيارات هذا الأسبوع

أعربت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي عن اعتقادها أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوم واردات سيارات على الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، وذلك في ظل استمرار المفاوضات بشأن النزاع التجاري عبر جانبي المحيط الأطلسي.

وأوضحت مالمستروم في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، نشرتها اليوم، أن الموعد النهائي لصدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهذا الشأن هو السبت القادم.

وقالت السياسية السويدية إنه من الممكن تمديد الموعد النهائي وأن هناك مؤشرات بهذا الشأن، وذلك في وقت تنشغل فيه الولايات المتحدة بمحادثاتها التجارية مع الصين.

وأشارت إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر كان اتفق مع ترمب العام الماضي على عدم فرض رسوم جديدة طالما أن هناك محادثات مستمرة بين الجانبين، مضيفة :"ونأمل أن يلتزم الرئيس الأمريكي بهذا".

إلا أنها ذكرت أن المفوضية الأوروبية أعدت بالفعل قائمة طويلة بالسلع الأمريكية التي قد يتم فرض رسوم عليها ردا على أي رسوم تفرضها الولايات المتحدة، وتشمل السيارات الكهربائية والكاتشب وحقائب السفر.

وذكرت أن القائمة تضم سلعا يصل إجمالي قيمتها إلى 20 مليار يورو (5ر22 مليار دولار).

ويهدد ترمب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على صادراته من السيارات للضغط على التكتل من أجل إتاحة وصول أفضل للمنتجات الأمريكية وتعزيز وضعه داخليا. ويرى ترمب أن الفائض التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير عادل.