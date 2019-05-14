تراجع أرباح "تيسنكروب" الألمانية إلى 59 مليون يورو

أعلنت مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية العملاقة اليوم تراجع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 59 مليون يورو مقابل 343 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنها تعلن نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي في أعقاب توقف صفقة إنشاء شركة مشتركة في مجال الصلب والكشف عن إعادة هيكلة استراتيجية للمجموعة.

وإلى جانب الأداء التشغيلي تأثر صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة المخصصات التي تم رصدها في نهاية العام المالي الماضي لتغطية الغرامات المتوقعة لتحقيقات الاحتكار التي تخضع لها الشركة إلى أكثر قليلا من 100 مليون يورو.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح تشغيل الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 685 مليون يورو مقابل 943 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل زادت مبيعات "تيسنكروب" خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 2% سنويا إلى 4ر20 مليار يورو. وأشارت الشركة إلى أن جميع قطاعاتها باستثناء شركتي "ماتريالز سيرفسز" و"ستيل يوروب" ساهمت في زيادة مبيعات النصف الأول من العام الحالي. وكان قطاع المصاعد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا المحرك الرئيسي لنمو المبيعات خلال هذه الفترة.

وزاد إجمالي الطلبيات لدى المجموعة الألمانية خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 4% إلى 5ر20 مليار دولار.

وأبقت "تيسنكروب" على توقعاتها للعام المالي الحالي ككل دون تغيير، حيث تتوقع وصول أرباح التشغيل بعض المتغيرات الموسمية في الحساب إلى ما بين 1ر1 و2ر1 مليار يورو، مقابل أرباح تشغيل تصل إلى 4ر1 مليار يورو خلال العام المالي الماضي.