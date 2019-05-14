هيئة محلفين أمريكية تلزم "مونسانتو" بدفع ملياري دولار كتعويضات

أصدرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس قرارا بإلزام شركة البذور والمبيدات الأمريكية "مونسانتو" بدفع تعويضات تصل إلى ملياري دولار لمجموعة من المتضررين على أساس أن مبيد الحشائش الذي تنتجه الشركة المملوكة حاليا لمجموعة "باير" الألمانية تسبب في إصابتهم بالسرطان.

ويذكر أن هذا هو ثالث حكم تعويض كبير يصدر ضد الشركة بسبب مبيد الحشائش "راوند آب" الذي تنتجه، حيث ألزمها الحكمان السابقان بدفع حوالي 80 مليون دولار ، رغم أن أحد الحكمين قد دعاها في البداية إلى دفع 289 مليون دولار قبل تخفيض قيمة مبلغ التعويض.

كانت إدارة حماية البيئة الأمريكية قد ذكرت مؤخرا أنها ترى أن مادة الجليفوسات الفعالة في مبيد "راوند آب" غير مسرطنة، وهو ما تعارضه السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا.

من ناحيته قال متحدث باسم شركة "باير" الألمانية للعلاقات العامة في بيان إن الشركة "أصيبت بخيبة أمل من قرار هيئة الحلفين" وتعتزم استئنافه، مؤكدا أن الحكم يتعارض بشكل مباشر مع تقرير هيئة الحماية البيئية الأمريكية الصادر منذ حوالي شهر.

وأضاف البيان أن "إدارة الحماية البيئية وعيرها من الأجهزة الرقابية الرئيسية ترى أن المنتجات التي تستخدم مادة جليفوسات آمنة عندما يتم استخدامها بطريقة صحيحة وأنها غير مسرطنة، وأن هذا التقييم يستند غلى نتائج 40 عاما من البحث العلمي المكثف".

يذكر أن "مونسانتو" تواجه آلاف الدعاوى من مرضى سرطان استنادا إلى نتائج دراسة للوكالة الدولية لأبحاث السرطان في عام 2015 والتي أشارت إلى أن مادة جليفوسات يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان.

من ناحيتها تقول "باير" إن "مونسانتو" لم يكن لديها أي علم باحتواء منتجاتها على أي مواد مسرطنة.