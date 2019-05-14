في رحلة عبر الزمن .. «الترفيه» تعود بالجماهير إلى معركة بدر

ضمن فعاليات "موسم رمضان" وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، تستضيف المدينة المنورة معرضاً ثقافيا يحكي قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح بمشاركة جماهيرية عبر رحلة زمنية تعود بهم إلى الماضي ليشهدوا بعض الأحداث التاريخية المهمة، وذلك خلال الفترة ما بين 12 و19 رمضان. ويأخذ المعرض زوّاره في جولة تفاعلية في فيلم قصير عن حياة الصحابي الجليل حيث يعيشون تجربة مميّزة عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) وتفاصيل معركة بدر لمدة 20 دقيقة.

ويتمكن الزوار من دخول المعركة ومعايشة لحظاتها الحرجة، ومشاهدة عرض الهولوجرام، كما أن من الممكن لهم المشاركة في مسابقة "الواقع من الخيال" عبر استيقاء معلومات وحقائق حول الفيلم والقصة الحقيقية من شاشات تفاعلية منتشرة في الفعالية والفوز بجوائز قيمة.

ومن الأنشطة المصاحبة للمعرض إتاحة خوض تجربة الأذان الأولى في تاريخ الإسلام التي خاضها بلال عبر كشك تم تصميمه لذلك، كما يمكن للأطفال ممارسة ألعاب متنوّعة منها سباق الأحصنة وهي تجربة مستوحاة من طفولة بلال بن رباح، كذلك لعبة الأسهم التي تجسّد الشجاعة من خلال تعلّم الرماية وخوض تجربة لا تنسى.

ويضم المعرض ركنا خاصا بالأعمال الفنية حيث يمارس الأطفال من خلاله تركيب الدمى وصناعة السيوف والأقنعة وأعمالا فنية أخرى مستوحاة من فيلم بلال، كما يمكنهم تعلّم مهارات القتال بالسيوف ولبس أقنعة المحاربين، والاستماع إلى عديد من القصص يقصّها عليهم الحكواتي ويتفاعل معه الأطفال.

ويشاهد الزوّار عديدا من اللوحات الفنية وأعمال الفنانين في "شارع الفنون"، حيث الفن العربي الأصيل وفن الرسم على الجدران والأعمال الفنية المبهرة، إضافة إلى التجول في سوق التراث القديم الذي يحتوي على أهم المعروضات الشعبية ومنتجات متنوعة ومستلزمات منزلية.