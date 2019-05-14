«تيزار» ينبع يجذب الجماهير بـ«ليالي الكسرات» و«مركاز العمدة»

بحزمة من الفعاليات التي شملت الألعاب الشعبية والصالون السينمائي وليالي الكسرة ومركاز العمدة، انطلق مهرجان تيزار في نسخته الثالثة في المنطقة التاريخية في ينبع أخيرا، وذلك بتنظيم مجلس التنمية السياحية بطابع شعبي تراثي ترفيهي. وأوضح سعد بن مرزوق السحيمي محافظ ينبع رئيس مجلس تنمية السياحة، أن اللجنة تعمل على مدار العام على تنفيذ حزمة من البرامج، لتعزز أهداف اللجنة في المحافظة على التراث والفنون الشعبية الينبعية، مبينا أن المهرجان سيشهد فعاليات وأنشطة مختصة بالحرف اليدوية والألعاب الشعبية وغيرها من المناشط التراثية والتاريخية التي تتوافق مع طبيعة المحافظة. ويأتي المهرجان هذا العام بطابع مغاير عن الأعوام السابقة حيث خصصت فعالية للصالون السينمائي بعدد من اللقاءات منها فن التمثيل في الأفلام ولقاء يختص بتصوير الإعلانات والمونتاج بهدف دعم وتطوير صناعة الفيلم في المملكة وتنمية مواهب الشباب السعودي ويقدم المهرجان فعالية "ليالي الكسرة" بطابع ثقافي يناقش أحد الفنون الشهيرة في المحافظة.