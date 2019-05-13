التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم في العاصمة الروسية موسكو، نائب رئيس الوزراء للرياضة والسياحة والثقافة أولغا غولوديتس، ووزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي، وذلك خلال زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية. وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثقافية السعودية الروسية. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.
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- وزير الثقافة يبحث تعزيز العلاقات الثقافية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة الروسيين
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