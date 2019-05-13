"فودافون" تبيع فرعها في نيوزيلندا مقابل 2.2 مليار دولار

أعلنت مجموعة "فودافون" البريطانية لاتصالات الهاتف المحمول اليوم الاثنين موافقتها على بيع فرعها في نيوزيلندا إلى اتحاد شركات (كونسرتيوم) يضم "إنفراتيل ليمتد" و"بروكفيلد أسيت مانجمنت" مقابل 3.4 مليار دولار نيوزيلندي (2.2 مليار دولار أمريكي)، في إطار خطة المجموعة البريطانية لتقليص وجودها في الأسواق غير الأوروبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "فودافون" ستدخل في اتفاق شراكة مع المشترين الماليين للفرع النيوزيلندي بما يتيح للفرع استخدام العلامة التجارية للمجموعة البريطانية ومنصة إنترنت الأشياء العالمية الخاصة بها وغيرها من الخدمات، بحسب بيان "فودافون".

جاء إعلان "فودافون" عن الصفقة، في ظل تكهنات بأن المجموعة ستعلن خفض توزيعاتها النقدية غدا الثلاثاء مع إعلان نتائجها للعام المالي الماضي.

وقد تراجع سعر سهم "فودافون" في تعاملات اليوم الاثنين بأكبر معدل له منذ حوالي 4 أشهر على خلفية تقرير صحيفة "صاندي تايمز" أمس عن اعتزام الشركة إعلان خفض توزيعاتها النقدية.