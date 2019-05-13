مخاوف التجارة تمحو مكاسب مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة في 2019

محا مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة جميع مكاسبه في 2019 اليوم الاثنين، إذ أحدث تجدد تصعيد التوترات التجارية الأمريكية الصينية اضطرابا في الأسواق العالمية.

ونزل المؤشر، الذي يضم 25 عملة وتغلب عليه عملات آسيوية مثل الوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني واليوان الصيني، 0.7 بالمئة اليوم، ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة منذ أكتوبر.

وخفض عدد من كبار مديري الأصول مثل جيه.بي مورجان ويو.بي.إس في الأيام الأخيرة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة، بينما قال سيتي إنه سجل نزوحا للتدفقات بين عملائه من سوق عملات الأسواق الناشئة لثالث أسبوع على التوالي.

ويتجه مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي بعد أن ربح 2.6 بالمئة في يناير.