الصين تنوي فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين إن الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار، بعد أن صعدت الولايات المتحدة حربا تجارية مريرة بين البلدين بزيادة الرسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان إن الصين ستفرض رسوما على 5140 منتجا أمريكيا اعتبارا من أول يونيو.
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