تراجع صافي أرباح "إيون" الألمانية خلال الربع الأول

أعلنت شركة الطاقة الألمانية "إيون" تحسن أدائها التشغيلي في كل أسواقها باستثناء بريطانيا خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي جاءت فيه نتائجها المعدلة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول أقل من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجعت أرباح تشغيل الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 8% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2ر1 مليار يورو. وتراجع صافي الأرباح بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 650 مليون يورو مقابل 727 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الماضي. وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 4ر0% إلى 2ر9 مليار يورو.

في الوقت نفسه ذكرت الشركة الألمانية أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال العام الحالي ككل بين 9ر2 مليار و1ر3 مليار يورو، وأرباح صافية بعد حساب المتغيرات بين 4ر1 و6ر1 مليار يورو . كما أكدت الشركة اقتراحها صرف توزيعات نقدية للمساهمين عن العام الحالي بقيمة 46ر0 يورو لكل سهم.