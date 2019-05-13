فرنسا تتوقع نمو اقتصادها بمعدل 0.3% خلال الربع الثاني

يتوقع بنك فرنسا المركزي نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنفس وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام.

وذكر البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 3ر0% من إجمالي الناتج المحلي وهو نفس معدل النمو المسجل في الربع الأول من العام. يأتي ذلك في حين تراجع مؤشر الثقة في قطاع التصنيع في فرنسا خلال الشهر الماضي إلى 99 نقطة مقابل 100 خلال مارس الماضي.

كما تباطأ الناتج الصناعي لفرنسا خلال أبريل الماضي، في حين يتوقع المستثمرون تحسن الناتج الصناعي خلال مايو الحالي.

وتراجع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات خلال أبريل الماضي إلى 100 نقطة مقابل 101 نقطة في مارس الماضي. كما تراجع مؤشر الثقة في قطاع التشييد إلى 105 نقاط خلال أبريل الماضي مقابل 106 نقاط خلال مارس الماضي.