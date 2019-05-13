ارتفاع أرباح "إيسوزو موتورز" خلال العام المالي الماضي

أعلنت شركة "إيسوزو موتورز" اليابانية لصناعة ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بنسبة 4ر7% إلى 4ر113 مليار ين، في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 6% إلى 7ر176 مليار ين.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 8ر3% أي بمقدار 8ر78 مليار ين إلى 15ر2 تريليون مقارنة بالعام المالي السابق، بفضل الزيادة في مبيعات الشاحنات الخفيفة في تايلاند والمحركات ومكونات السيارات.

وزادت مبيعات الشركة في اليابان بمقدار 2169 أي بنسبة 3% إلى 74731 سيارة، بفضل زيادة الطلب على السيارات قبل تعديل القواعد المنظمة لعوادم الشاحنات الخفيفة.

وزادت مبيعات "إيسوزو" في الأسواق الخارجية بمقدار 28261 سيارة أي بنسبة 6ر6% سنويا إلى 457891 سيارة.