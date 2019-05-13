عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 3.63 مليار دولار في فبراير

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن عجز الميزان التجاري تراجع 2.7 بالمئة إلى 3.63 مليار دولار في فبراير حيث ارتفعت الصادرات 2.2 بالمئة وتراجعت الواردات 0.7 بالمئة.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.48 مليار دولار في فبراير من 2.43 مليار قبل عام.

ونزلت الواردات إلى 6.11 مليار دولار في فبراير من 6.15 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 25.5 بالمئة وسيارات الركوب اثنين بالمئة.